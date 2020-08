Após denúncia anônima, polícia fecha ‘boca de fumo’ no Esperança e prende um homem

No local foi encontrado skunk, maconha, merla, cocaína, materiais para confecção das drogas e um simulacro

Um jovem de 23 anos foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (6), na Rua Maria das Dores, no Bairro Esperança, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais do Tático do 1º Batalhão estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia via Ciosp informando que em uma residência naquela rua funcionava uma “boca de fumo”. De posse das informações, a guarnição foi ate local denunciado para fazer uma verificação.

Após ver os militares chegando, o acusado tentou correr para dentro da casa, mas acabou sendo detido. Dentro da casa, os policias encontraram 20 trouxinhas de skunk, 3 tabletes de maconha, 12 trouxinhas de cocaína, 10 gramas de merla, material para embalagem da droga, um simulacro e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

