Após descanso, acreano Weverton volta aos campos em partida no Allianz Parque

Palmeiras estreia no Allianz Parque pelo Brasileiro contra o desfalcado Goiás na noite deste sábado

Às 21h30 (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras entra em campo no Allianz Parque para enfrentar o Goiás, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações divulgadas pelo Palmeiras, o acreano Weverton está de volta aos campos.

O time havia dado uma folga para o acreano, que ralou na sua última performance e foi elogiado pela mídia especializada. Além dele, o zagueiro Gustavo Gomez também retorna à equipe titular no Allianz Parque.

O técnico Vanderlei Luxemburgo deve promover mudanças na defesa para o confronto com o Goiás. De acordo com sites especializados, no primeiro jogo dentro de casa pelo torneio nacional, o time da casa enfrentará um adversário desfalcado em função de vários casos de covid-19.

