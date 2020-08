Após foto de beijo em Gusttavo Lima viralizar, ex-ficante recorda romance

Nesta semana, uma foto na qual Gusttavo Lima troca beijos com uma jovem viralizou na web. Tal imagem fora tirada há mais de 10 anos, em Paraíso do Tocantins, cidade a 69 km de Palmas, mas ganhou as redes sociais somente agora. A garota que beija o dono do hit Milu é Rejane Montelo, de 27 anos, moradora de Uberlândia, Minas Gerais. Ela veio a público confirmar que namorou virtualmente com o cantor durante algum tempo, até ele tornar-se uma estrela nacional.

Procurada pela Coluna Leo Dias, Rejane nos deu detalhes deste encontro. “Quando eu conheci o Gusttavo Lima, ele estava fazendo show no estado em que eu morava, Tocantins, e nos conhecemos dentro da boate. Ali ficamos e não nos desgrudamos mais a festa inteira”, disse. Na época, Rejane tinha 16 anos e revelou ter trocado contato com ainda desconhecido cantor numa lanchonete que visitaram após a apresentação.

“A gente saiu dali e foi para uma lanchonete. Trocamos MSN na época”. Tal lanchonete, inclusive, é o local onde Gusttavo Lima e a esteticista tiraram a, agora, famosa foto.”Dali em diante, nunca mais o vi. Mas conversávamos todos os dias e tínhamos planos de nos encontrar. Nunca mais aconteceu. Ele explodiu e foi aí que nunca mais tive contato mesmo”, brincou a tocantinense.

Em sua última live, gravada no Amazonas, Gusttavo disse: “Eu lembro que a minha primeira namorada, isso é coisa de 15 anos atrás. Ela me trocou por um cara que tinha uma Honda Biz e eu tinha uma Monark, uma bicicleta. Ela me trocou por uma cara que tinha uma Honda Biz. E as coisas foram acontecendo… E hoje, graças à Deus, eu arrumei a mulher mais linda do mundo, mais maravilhosa… Ela apostou em mim”. Logo após esta fala, a foto dos dois se tornou viral, mas Rejane nega que Lima estivesse falando dela.

“Ele chegou a me mandar foto do primeiro CD dele, mas sou apenas a menina da foto na lanchonete e não a namorada da Biz. Essa história que ele conta da ex dele não sou eu não. Fui apenas uma ficante e, na época, morávamos em estados diferentes”, finalizou.

