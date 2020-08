Após grave acidente, Edu Guedes pede demissão da RedeTV!

“Não pretendo parar”

Edu fraturou o braço esquerdo pilotando um veículo automotor em seu sítio em Araras, no interior de São Paulo. O apresentador teve fratura exposta no cotovelo e ruptura de músculos e tendões, o que afetou os nervos. Ele ficou afastado por 20 dias, voltou ao ar com limitações e chorou ao vivo.

“Considerei várias alternativas. Não pretendo parar, mas passou pela minha cabeça parar, porque dependo dos meus movimentos e já fiz muita televisão, são 26 anos de trabalho. Também pensei em me afastar e depois voltar. Pensei em fazer coisas novas, algo fora do estúdio no fim de semana”, contou o apresentador que estaria na mira da Band.

O chef de cozinha ainda confessou ter sido procurado, mas ainda não decidiu nada a respeito. “Eu tenho propostas, mas ainda não assinei com ninguém”, deixou claro Edu, que ficou conhecido no programa Hoje em Dia, da Record TV.