Após morte de sobrinho de ex-prefeito, policiamento é reforçado em Santa Rosa

Francisco Horácio morreu no sábado (15) após troca de tiros durante uma operação policial

Um dia após a morte do ex-presidiário Francisco Horácio Thaumaturgo Moura, de 31 anos, sobrinho do ex-prefeito José Altamir Thaumaturgo Sá, a segurança em Santa Rosa do Purus foi reforçada.

Um tenente e policiais militares do 8º Batalhão de Sena Madureira foram enviados para o município neste domingo (16). A ação faz parte de uma medida preventiva da Polícia Militar.

Francisco Horácio Thamaturgo morreu na tarde de sábado (15) após uma troca de tiros durante uma operação realizada pelas polícias Civil, Militar e Federal.

O caso ocorreu no ramal do lixão, zona rural de Santa Rosa do Purus.

Os policiais foram à chácara, onde Horácio estava, para cumprir um mandado de prisão preventiva em decorrência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ordem judicial foi expedida no último dia 04 pelo Juiz Fábio Alexandre Fária, da Comarca de Sena Madureira.

Francisco Horácio, segundo a polícia, teria atirado contra os agentes de segurança. Na troca de tiros, o ex-presidiário foi baleado.

Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento e morreu antes de ser transferido em voo para Rio Branco.

Em 18 de julho do ano passado Francisco Horácio foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira pelo assassinato de Odimar Gomes Coelho.

O policiamento permanecerá no município de Santa Rosa por tempo indeterminado.

