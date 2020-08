Apresentador do reality Pesca Mortal morre aos 38 anos

Mahlon Reyes, estrela do reality show Pesca Mortal, morreu aos 38 anos, vítima de um ataque cardíaco.

Segundo informações do site TMZ, Mahlon Reyes estava hospitalizado após ter sofrido um ataque cardíaco. Ele deu entrada no hospital no dia 25 de julho.

Após ter sofrido o ataque, Reyes ficou inconsciente e não conseguiu se recuperar.

Mahlon Reyes trabalhou no programa Pesca Mortal durante os oito anos do show. Seu companheiro de programa, Nick McGlashan, homenageou o colega nas redes sociais.

This place misses you. RIP Mahlon. pic.twitter.com/OQK68Pm0kx — Nick McGlashan (@NickMcglashan) July 27, 2020

