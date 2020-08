Apresentador Roberto Cabrini, do SBT, está no Acre para cobrir estreia de goleiro Bruno

A estreia do goleiro Bruno pode ser o destaque de uma das próximas edições do programa Conexão Repórter, no SBT. Isso porque o titular da atração, o jornalista Roberto Cabrini, está em solo acreano para cobrir o evento.

Bruno estreia na noite desta quarta-feira (19), no estádio Arena Acreana, com transmissão via ContilNet e FFAC. Bruno, desde que pisou em solo acreano, é alvo de sites locais e nacionais, por conta do assassinato de Eliza Samúdio.

O Conexão Repórter vai ao ar no SBT todas as segundas-feiras.

