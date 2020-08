Aprovados em concurso do CRO reclamam de demora em contratação e orgão alega perigo da pandemia

A reportagem do ContilNet foi procurada na manhã desta quinta-feira (13) pelo aprovado no concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) de 2019, Enivan Lima, que relatou estar insatisfeito, assim como outros candidatos, com a demora do órgão em contratar os classificados.

Enivan, que passou em primeiro lugar na vaga de fiscal, disse que o órgão também não responde os questionamentos dos interessados, que buscam pelo que está garantido em lei. “A nossa contratação, que é direito nosso, ainda não foi feita”, explicou.

O CRO fez o chamamento público dos aprovados para apresentação de documentação em 5 de março de 2020, como previsto no edital. Desde lá, de acordo com Lima, nunca houve contratação. “O que fizeram com os nossos documentos e a nossa contratação?”, questionou.

Em seu discurso, Enivan disse que o período de pandemia “não pode ser evocado com desculpa”, já que existem funcionários trabalhando presencialmente no Conselho, “sem prestarem concurso público”.

“Ocorre que, desde então não houve mais nenhum contato conosco. Já enviamos e-mail, tentamos via WhatsApp sem, contudo, receber uma única resposta”, pontuou.

“O contexto da pandemia não pode ser invocado como desculpas, já que o órgão está atendendo presencialmente, por agendamento, portanto, tem funcionários trabalhando, e o que é pior, sem prestarem concurso, enquanto nós, que prestamos concurso e fomos aprovados, estamos de fora. Isso além de imoral é ilegal, fere a Constituição Federal”, continuou.

Nossa reportagem entrou em contato com o CRO para obter uma resposta sobre o assunto. Em nota enviada, o conselho de classe defendeu que “as contratações ainda não foram realizadas, em virtude da situação vivenciada por todo o mundo no que tange a pandemia de COVID-19”.

‘É importante esclarecer que desde a referida declaração este Conselho suspendeu suas atividades presenciais, em vista fomentar o isolamento social, bem como não expor a riscos os trabalhadores constantes no quadro, o que acabou por tornar impertinente a contratação de novos colaboradores no contexto vivenciado. Contudo, após a mudança para o nível amarelo no Município de Rio Branco, em 05/08/2020, as atividades estão sendo retomadas ainda de forma reduzida, oportunidade em que já estão sendo executadas as ações referentes a estas contratações”, comenta a nota.

Confira a nota na íntegra.

Prezados,

As informações acerca da não contratação dos referidos concursados já foram repassadas a estes reiteradas vezes, contudo, considerando a pertinente consulta realizada por este respeitável veículo de imprensa, esclarecemos que as contratações ainda não foram realizadas, em virtude da situação vivenciada por todo o mundo no que tange a pandemia de COVID19, declarada pela OMS a partir de 11/03/2020.

É importante esclarecer que desde a referida declaração este Conselho suspendeu suas atividades presenciais, em vista fomentar o isolamento social, bem como não expor a riscos os trabalhadores constantes no quadro, o que acabou por tornar impertinente a contratação de novos colaboradores no contexto vivenciado. Contudo, após a mudança para o nível amarelo no Município de Rio Branco, em 05/08/2020, as atividades estão sendo retomadas ainda de forma reduzida, oportunidade em que já estão sendo executadas as ações referentes a estas contratações.

Diante do exposto, frisamos que o concurso é totalmente válido e compreendemos a dificuldade do momento em que vivemos, porém, devemos desempenhar toda e qualquer ação com extrema responsabilidade e cautela.

Atenciosamente,

Wladineide Silveira

Funcionária

