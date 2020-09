Árbitro explica amarelo para Gabigol: “Comemorou de maneira desrespeitosa”

Veja o vídeo da comemoração:

PUBLICIDADE

Pode levantar a plaquinha porque hoje teve! Nos acréscimos, @gabigol abriu o placar para o #Flamengo na Vila Belmiro. Na comemoração, Gabigol homenageou o ator Chadwick Boseman e também vibrou bastante com Dome e os jogadores no banco. pic.twitter.com/9PAg0BNBSS — Isabelle Costa (@bellexcosta) August 30, 2020

Ao voltar ao campo, Gabigol gritou várias vezes “Vamos!” para motivar o time e uma delas foi próximo ao treinador santista, Cuca, e o atacante Marinho. Esse ato causou grande revolta no técnico e nos demais jogadores do Peixe, o que resultou na punição do camisa 9 do Flamengo, com cartão amarelo.