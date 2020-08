Arrecadação de impostos no Acre em julho foi a menor dos últimos três anos

No entanto, recolhimento de tributos vem subindo em relação aos primeiros meses da pandemia

A pandemia de coronavírus, que fez com que boa parte do comércio fechasse suas portas, provocou, em julho, a menor arrecadação de impostos no Acre para esse mês desde 2018.

Foram mais de R$ 295 milhões em recolhimento no período contra R$ 334 milhões em julho de 2019 e R$ 308 milhões em 2018.

No entanto, o montante vem apresentando, aos poucos, crescimento em relação aos meses anteriores, já na pandemia. Em junho, foram arrecadados R$ 274 milhões e em maio, R$ 267.

O motivo se deve à flexibilização do funcionamento do comércio após duas mudanças da classificação do nível de risco, que hoje se encontra na fase de Atenção (amarela).

Em todo 2020, o Acre deve deixar de arrecadar mais de R$ 580 milhões em tributos. Os dados são do Impostômetro, medidor estatístico de impostos pagos pelos contribuintes em todo o Brasil.

Entre os impostos federais pagos pela população estão Cide, Cofins, CPMF, CSLL, FGTS, Fundaf, IE, II, IOF, IPI, IR, ITR, PIS/Pasep, Previdência, taxas e outros.

Os impostos estaduais captados pelos governadores reúnem ICMS, IPVA, IR, ITCMD, Previdência, taxas e outros. Já o Município recolhe IPTU, ISS, ITBI, taxas e outros.

