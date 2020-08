As quatro frutas com mais proteína. Surpreenda-se

A maioria dos indivíduos procura ingerir proteína através de alimentos como a carne, peixe ou laticínios. Porém, este nutriente também está presente em valores mais elevados em determinadas frutas. Sim, o consumo de fruta também pode elevar o teor proteico da dieta que ingerimos, informa um artigo publicado no portal Mundo Boa Forma.

Estes alimentos podem ser alternativas nutritivas para incluir nas suas refeições, sobretudo se não é por exemplo grande apreciador de carne.

Adicionalmente, estas frutas são também ricas em vitaminas e minerais, fortalecem o sistema imunológico, aumentam as defesas contra vírus e doenças e combatem os radicais livres (elementos nocivos que potencializam o envelhecimento).

Eis, de acordo com o Mundo Boa Forma, as quatro frutas com mais proteína:

Damascos secos

Em média, 100 gramas de damascos secos contêm cerca de 3,85 gramas de proteína. Mais ainda, esta fruta é abundante em vitamina A, que age como um antioxidante, protegendo o organismo dos danos causados pelos radicais livres, sobretudo na saúde da visão.

Passas

Pode obter 3,5 gramas de proteína ao consumir 100 gramas de passas. São ainda ricas em cálcio, potássio, ferro e fibras.

Goiaba

A goiaba conta com com 2,6 gramas de proteína em 100 gramas. Mas, há mais – esta fruta é rica em licopeno, um antioxidante com ação anticancerígena.

Tâmara

A tâmara tem cerca de 2,4 gramas de proteína por 100 gramas. Adicionalmente, é uma fruta com elevado teor de potássio e fibras, ajudando a controlar os níveis de colesterol e de açúcar no sangue.

