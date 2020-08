Assuero Veronez é penalizado por geoglifos aterrados em sua propriedade

Polêmicas envolveram o presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez, nesta semana. Ele é dono da Fazenda Crixa II, na cidade de Capixaba, interior do Acre, onde estão três geoglifos aterrados após o plantio de grãos no local.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) acionou o Ministério Público Federal e a Justiça Federal após descobrir que os sítios arqueológicos foram aterrados.

PUBLICIDADE

Os geoglifos, com formas geométricas surpreendentes, são protegidos por lei federal e considerados estruturas milenares importantes. Apenas no Acre já foram descobertos mais de 800 sítios arqueológicos. O estado é o que tem mais número de geoglifos no país.

Assuero disse ao G1 que a alteração não teve oseu consentimento.

“Quando cheguei lá já tinha acontecido. O Iphan identificou e estou me colocando à disposição para ver o que pode fazer em uma situação dessa. Se houver a possibilidade de reparar o dano, restaurar não sei se é possível, mas vou ficar sob o comando das orientação dele. Foi um acidente, fugiu do meu controle”, argumentou. “O processo foi feito há um ano, mais ou menos. Sei da importância e do significado que tem o patrimônio arqueológico, embora o Acre tenha mais de 800 formações e muito material para ser pesquisado, mas a lei é a lei e não é porque tem 800 que se pode destruir algum. Não posso fazer nada fora da lei”, continuou.

O Iphan decidiu pelo embargo da obra e vai elaborar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para o empresário.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários