Astronautas da Nasa retornam à Terra em segurança após dois meses no espaço

A cápsula Crew Dragon da SpaceX que transportava dois astronautas da Nasa pousou com segurança no Golfo do México, encerrando uma missão que teve dois meses de duração. O veículo espacial entrou na atmosfera terrestre durante a tarde deste domingo (02) e perdeu velocidade com o uso de paraquedas.

Após o pouso, um dos integrantes do centro de controle da missão fez uma brincadeira com os astronautas: “obrigado por voar na SpaceX”, disse o operador, como se fosse piloto de avião.

Os responsáveis pela missão tinham receio de que uma tempestade tropical pudesse atrapalhar o pouso da Crew Dragon, mas as águas do Golfo do México permaneceram calmas.

Um grande barco de resgate, o Go Navigator, irá ao encontro da Crew Dragon, que ainda boia no mar. Os astronautas serão resgatados e levados para a costa de helicóptero. Após exames, eles deverão retornar para suas famílias.

