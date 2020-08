Atendendo recomendações, missas presenciais voltarão a ser celebradas na Diocese

A Diocese de Rio Branco voltará a ter a celebração de missas presenciais a partir do próximo domingo, 06 de setembro. A decisão foi tomada durante o Conselho Presbiteral que aconteceu de forma virtual no dia 28 de agosto, e foi comunicada por meio de carta divulgada nas redes sociais da Diocese e grupos de paróquias.

A princípio só serão abertas as igrejas sedes de cada paróquia, quase-paróquia e área missionária. Cada paróquia terá de se adequar e enviar um relatório sobre o protocolo das exigências sanitárias. As comunidades permanecerão fechadas e ainda não poderão realizar as celebrações da palavra.

A carta apresenta uma série de recomendações para a retomada das missas presenciais, cada pároco será responsável por garantir que as paróquias sigam as orientações do Protocolo da Vigilância sanitária.

As igrejas terão lotação máxima de 30% da capacidade do templo, e deve-se seguir a norma de distanciamento de dois metros de uma pessoa para outra. Pessoas com mais de 60 anos, as que fazem parte do grupo de risco, e crianças menores de 10 anos não poderão participar presencialmente das missas.

As missas transmitidas pela TV Diocese e pelo Facebook da Diocese de Rio Branco continuarão da mesma forma, durante a semana e aos domingos.

Confira a carta na íntegra.

