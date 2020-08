Atlético Acreano vence na estreia do retorno do Campeonato Estadual de 2020

O Atlético Acreano venceu em sua primeira partida pelo retorno do Campeonato Estadual de 2020.

Na tarde deste sábado (22), o Galo derrotou o Náuas de Cruzeiro do Sul, pelo placar de 2 a 1.

PUBLICIDADE

O jogo foi realizado no Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, sem a presença de torcedores por conta da pandemia do novo coronavírus.

O Atlético saiu na frente aos seis minutos de jogo com Diego Costa. Aos 15, o Cacique do Juruá empatou com o meia Carlos. 1 a 1 foi o placar do primeiro tempo.

Na etapa final, o Galo marcou o segundo com Bebê de Cabeça e garantiu os primeiros pontos no 2º turno da Competição.

O treinador Celeste Carlos Junior, que fez sua estreia, destacou a importância da vitória. “São três pontos que vão dar tranquilidade no decorrer do campeonato”, disse o Junior.

Do lado do Náuas, o clima não era dos melhores. Foi a segunda derrota do time no segundo turno. “A gente pecou muita na finalização, o que contribui para esse resultado adverso”, disse o goleiro Perroto ao final do jogo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários