Aulas remotas: Ufac vai disponibilizar subsídio para alunos adquirem serviço de internet

A Ufac, por meio da Pró-Reitoria Pesquisa e Pós-Graduação (Propeg), publicou o edital Recurso Emergencial de Apoio à Inclusão Digital, nesta quarta-feira, 19. O objetivo é garantir inclusão digital para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica dos cursos de pós-graduação stricto sensu. A disponibilidade do auxílio financeiro é uma das medidas para o retorno remoto das atividades acadêmicas de 2020.

Estão aptos a participar da seleção alunos regularmente matriculados em curso de pós-graduação stricto sensu da Ufac, que não recebem bolsa de estudo e comprovem, por meio de preenchimento de formulário e autodeclaração, renda per capita bruta familiar de até um salário-mínimo e meio (R$ 1.567,50). As inscrições estão abertas até 31 de dezembro.

O auxílio disponibilizado ao estudante deve ser destinado à aquisição de chip para serviço móvel pessoal para acesso à internet por meio de modem em dispositivos móveis e computadores pessoais; aquisição de serviço de internet banda larga (ADSL, fibra ótica ou via rádio). O uso do subsídio será responsabilidade do aluno, a quem serão aplicadas medidas legais administrativas, cíveis e penais em caso de descumprimento das regras constantes no edital.

