Autor de ‘Menino do Pijama Listrado’ inclui receita em livro sem querer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – John Boyne, o autor do best-seller “O Menino do Pijama Listrado”, assumiu que errou na escrita de seu mais recente livro, “The Traveller At the Gates of Wisdom”.

O erro foi inicialmente apontado pela jornalista norte-americana Dana Schwartz, e descoberto por um usuário do Reddit. Ela compartilhou um trecho encontrado na obra, em que um personagem explica como tingir roupas vermelhas usando termos como “Lizalfos” e “Hyliam Shrooms” -elementos usados no jogo “Zelda, Breath of the Wild” para tingimento de armaduras.

“Se esses ingredientes parecem estranhos para você, é porque eles saem do jogo ‘Zelda Breath of the Wild'”, escreveu Schwartz no Twitter. “É uma homenagem? Um ‘easter egg’? Hmm. O livro não é uma história de fantasia. É um drama histórico ambientado no mundo real”.

“Então enquanto John Boyne fazia uma pesquisa superficial no Google sobre como tingir roupas de vermelho, ele encontrou um site listando partes de monstros e acidentalmente as colocou em seu livro super sério. Estou muito envergonhado por ele e este é o meu pesadelo, mas também é muito engraçado”, continuou. “Que seja uma lição para todos os romancistas, que leiam o contexto completo das coisas que você procura para seus livros, mas se você cometer erros, pelo menos deixe que eles sejam hilários”.

O escritor leu os comentários de Schwartz e respondeu à jornalista, assumindo o erro: “Isso é realmente meio hilário. Estou totalmente disposto a assumir. Algo que me diz que isso será uma anedota por anos”.

A jornalista então pediu para que ele não editasse o trecho, pois o amou, e ele confirmou que o manterá como está. “Na verdade, acho super engraçado e você está totalmente certa. Eu não me lembro, mas eu devo ter só jogado no Google”.

