Banco Central estuda ação para vira-lata caramelo após petição de nota de R$ 200

A criação de um abaixo-assinado para que o cachorro vira-lata caramelo seja tema da cédula de R$ 200 parece estar trazendo frutos. A diretora de administração do Banco Central (BC), Carolina de Assis Barros, afirmou que a instituição estuda uma ação relacionada ao animal de forma que envolva o combate aos maus-tratos. A declaração foi dada ao portal “UOL” nesta quinta-feira, dia 6, e confirmada pela assessoria de imprensa do BC ao EXTRA.

Enquanto isso, a petição já ultrapassou 50 mil assinaturas em uma semana. O deputado federal Fred Costa (Patriota-MG) lançou o pedido online no último dia 30, quando também se reuniu com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O encontro não foi aberto à imprensa, conforme ditam as regras do Silêncio do Copom.

O deputado explicou ao EXTRA que assim que o BC fez o anúncio ele, que tem por bandeira a defesa dos animais, começou a campanha nas redes sociais divulgando imagens do vira-lata. Em menos de dois dias, foi marcada a reunião com a equipe do BC.

— Eles justificaram que não haveria tempo hábil para qualquer mudança, mas reconheceram a importância disso — contou. — E eu também reconheci a importância do lobo-guará (para estar na nota de R$200), por estar em extinção e ser um símbolo da nossa fauna.

Costa ressaltou que o encontro com Campos Neto e demais membros da equipe do BC abordou o estímulo à adoção de animais e formas de se combater os maus-tratos.

— (O vira-lata) é algo que simboliza bem nosso país. Não há quem não conheça o cachorro vira-lata — acrescentou, explicando que, embora não possa alterar o tema da cédula nova, a instituição topou promover ações de estímulo à adoção e de combate aos maus-tratos aos animais.

— Eles foram muito receptivos e acolhedores. A demonstração maior disso foi quando, no “Fantástico” (TV Globo), ela (a diretora Carolina de Assis Barros) já citou com enorme destaque o cão vira-lata. Eu que tenho como bandeira prioritária o cuidado dos animais, e busco chamar atenção para a castração, adoção e educação, agora vendo o BC abranço e se juntando a nós é, com certeza, um ganho para a causa — ressaltou Costa.

Abaixo-assinado repercute na web

Desde que o BC anunciou, no dia 29, que produzirá uma cédula de R$ 200, o assunto repercutiu nas redes sociais, com uma inumerável variedade de memes e sugestões para o tema da nota. Oficialmente, já foi divulgado que o animal homenageado será o lobo-guará. No entanto, uma das figuras que mais foi agraciada na web foi justamente o cachorro vira-lata caramelo, praticamente já um símbolo nacional.

“Criamos esta petição para pedir ao Banco Central que a nova cédula de R$200,00 tenha a imagem ilustrativa de cachorro vira-lata”, diz a justificativa do abaixo-assinado. “Não descartamos a relevância do Lobo-guará na história e na fauna brasileiras, porém o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros e, além disso, é presente em todas as regiões do país”.

“Há pesquisas que apontam que há cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Outra pesquisa mais recente, do instituto PetBrasil, mostra 3,9 milhões de animais domésticos em condições de vulnerabilidade”, afirma no texto da petição. “A inclusão do vira-lata caramelo na cédula é incentivo não só para a adoção, mas também para o controle da espécie. Pode representar uma nova fase para o bem-estar animal, visto que as notícias mais recentes são relacionadas aos sofrimentos deles”.

“O Sem raça definida é um símbolo da sociedade e da cultura brasileira, é o animal mais popular do Brasil. Nada melhor do que fazer uma bela homenagem a eles imortalizando-os na nova nota, não acha?”, acrescentou o deputado Fred Costa.

As reações ao anúncio do BC também envolveram posts ironizando a inflação, a desvalorização da moeda nacional e houve quem sugerisse ainda como tema para a cédula o atacante Neymar, a cantora Pabllo Vittar, entre tantos outros — nem mesmo escapou a imagem do presidente Jair Bolsonaro próximo a uma ema, enquanto segurava uma caixa de cloroquina.

