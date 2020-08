Bandidos invadem casa e matam adolescente com quatro tiros na cabeça neste domingo

Os bandidos efetuaram quatro tiros contra a cabeça do jovem e depois fugiram

Um adolescente, identificado apenas como Lourinho, foi morto com quatro tiros, na noite deste domingo (2), dentro de uma residência na Rua Anderson Alves, no Bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz morava em Plácido de Castro e estava na casa da avó de um amigo participando da bebedeira. Após a confraternização, o amigo de Lourinho foi para a Cidade do Povo e deixou o jovem sozinho na casa.

Minutos depois, dois homens armados que estavam em uma motocicleta chegaram no local, invadiram a casa e encontraram Lourinho dentro de um quarto. Os bandidos efetuaram quatro tiros contra a cabeça do jovem e, em seguida, fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas os socorristas só puderam constatar que Lourinho já estava sem vida. O corpo do rapaz foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A polícia suspeita que o ocorrido tenha relação com a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

