Bandidos são presos após assalto à farmácia; houve reféns, mas ninguém se feriu

Dois homens foram presos após realizarem um assalto, na noite deste sábado (29), a uma farmácia na Rua Alvorada, no Bosque.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), uma guarnição do Grupamento de Intervenções Rápidas e Ostensivas (Giro) realizava patrulhamento quando foi informada sobre o roubo em andamento.

No estabelecimento, dois homens com uma arma de fogo fizeram clientes e funcionários de reféns e conseguiram subtrair o dinheiro do caixa e bens pessoais das vítimas.

Após o roubo, os criminosos fugiram em uma moto modelo Titan de cor preta e placa QLV-8232, mas a PM já estava a caminho do local e conseguiu detê-los. Com a dupla, os policiais encontraram o dinheiro e os objetos roubados, como também uma arma de fogo calibre 32, com uma munição deflagrada.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), na Estação Experimental.

