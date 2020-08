Baratas invadem programa da Record e apresentadora passa sufoco ao vivo

Os telespectadores da TV Clube, afiliada da Record no Recife (PE), foram surpreendidos com convidados inusitados durante o Que Arretado!, da última quarta-feira (19). Duas baratas invadiram o estúdio durante a transmissão ao vivo do programa.

Os insetos surgiram em meio a uma apresentação de um palhaço e espantaram a apresentadora Amanda Neves, que correu e subiu em cima da bancada. “Não vou sair daqui, diretor”, gritou ela, aparentemente apavorada. Coube ao apresentador Leonardo Nascimento matar os bichos.

PUBLICIDADE

A visita surpresa aconteceu quando o equilibrista Pinóquio, vestido de palhaço, fazia um número em cima de pernas de pau. O inseto apareceu de forma inusitada e afugentou a titular da atração da afiliada da Record.

“Leo, a barata! Leonardo, ela está vindo para cá”, alertou Maga, enquanto subia na mesa. “A barata, produção!”, pediu Nascimento, que tentou pisar na praga. Apesar do susto inicial, o programa continuou normalmente e o show do artista não foi interrompido.

Porém, logo outra barata apareceu e a confusão recomeçou. “Outra barata, meu Deus!”, disse a apresentadora assustada. “Está saindo barata do Pinóquio”, brincou Nascimento. “De onde estão vindo essas baratas, homem? Da sua calca?”, questionou ele, que também matou esse outro bicho com um pisão.

Mesmo não aparecendo outros insetos, Maga seguiu por mais um trecho do programa em cima do sofá. Mais tarde, passado o susto, a dupla voltou a comentar o episódio com o Pinóquio. “É a primeira vez que cai barata do teu sapato?”, questionou Nascimento.

“Incrível! Levo 40 anos, é a primeira vez que vejo sair uma barata”, brincou o palhaço. “E tu veio trazer essa barata para cá, Pinóquio? O nosso programa é isso (risos)”, comentou Amanda.

TV pernambucana out of context Baratas invadem estúdio e apresentadora sobe na bancada ao vivo pic.twitter.com/egcfqcjS7u — Fabio 4/45 (@fabionobrega) August 19, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários