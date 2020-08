Batelão naufraga nas águas do rio Purus em Sena Madureira

Vale lembrar que no momento do alagamento não tinha nenhum morador dentro da embarcação

Um batelão com capacidade para 14 toneladas foi parar no fundo do rio Purus na noite de sábado (1º). Segundo informações, o proprietário do barco, o senhor José Narciso da Silva decidiu ancorá-lo próximo a cachoeira da perseverança já que não conseguiu passar pela cachoeira. Em razão de uma enchente repentina o batelão veio a soltar-se e naufragou ao bater em uns torrões.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar o batelão de dentro do rio bem como dois motores, sendo um B18 e outro de 13 HP. “Foi feito todo o trabalho necessário, sendo que conseguimos retirar os motores e ainda transportar o batelão até uma área de praia para ser recuperado posteriormente”, destacou o Sargento C. Queiróz.

