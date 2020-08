Bayern vence Lyon por 3 x 0 e enfrenta o PSG em sua nona final europeia

Deu o favorito. Apesar de o Lyon ter escrito ótimos capítulos na edição atual da Champions League, eliminando gigantes como Juventus e Manchester City, a final não será francesa. A equipe comandada por Rudi Garcia não foi páreo para o poderoso Bayern de Munique, que se classificou para a final com uma vitória por 3 x 0, com dois gols de Gnabry e um de Lewandowski.

Domingo, contra o PSG, será a nona final de Liga dos Campeões disputada pelo Bayern de Munique, que já venceu cinco títulos europeus. Já o time francês tentará o seu primeiro título em sua primeira final.

O jogo

Apesar de o Lyon ter começado o jogo com confiança e até ter criado chances claras de gol, o Bayern de Munique logo exerceu seu favoritismo e abriu o placar, aos 17 minutos, com Gnabry. O meia recebeu pela direita, invadiu com velocidade, deixando três marcados para trás e soltou uma bomba no canto direito de Lopes.

O segundo veio aos 32. E novamente de Gnabry. Perisic cruzou na esquerda, Lewandowski apareceu, mas se enrolou com a bola e, na sobra, o meia apareceu para marcar o seu segundo no jogo.

O resto do 1º tempo transcorreu com domínio alemão. O artilheiro Lewandowski teve duas oportunidades de ampliar o placar e deixar sua marca na partida, mas não conseguiu concluir.

2º tempo

Na etapa complementar, com a liderança cômoda no placar, o Bayern de Munique não demonstrou o mesmo ímpeto do duelo contra o Barcelona e fez uma partida mais contida. A equipe até chegou a balançar as redes, com Coutinho, que entrou aos 29, no lugar de Gnabry, mas o a arbitragem marcou impedimento no lance.

Já o Lyon até tentou criar. Porém, suas tentativas, sem muitas inspiração, pararam todas na defesa bávara e nas mãos de Neuer.

Aos 42, quando o jogo parecia estar caminhando para o seu fim, Robert Lewandowski enfim conseguiu marcar o seu, o 15º da Champions, para fechar o placar.

