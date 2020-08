BBB17: Marcos Harter se pronuncia após vídeo em que Emilly relata agressões

O médico afirmou ter deixado o reality show com os braços "cheios de marcas das unhas de Emilly"

Omédico Marcos Harter, ex-participante do Big Brother Brasil 17, se pronunciou após um vídeo vazado no qual Emilly Araújo relatou ter sido agredida por ele. O gaúcho foi expulso do reality show sob acusações de agressão e chegou a processar a TV Globo.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Marcos afirmou ter saído “do programa com meus braços cheios de marcas das unhas de Emilly”. PUBLICIDADE Em imagens vazadas na internet, Emilly aparece no confessionário conversando com um médico e uma advogada. Foto: reprodução “Isso nunca foi levado em consideração, além das outras agressões que ela fez contra mim, e isso nunca foi abordado pela Globo. Outra questão é: se de fato Emilly foi agredida, por que as mais de 200 câmeras do programa não conseguiram registrar tais cenas e estas nunca vieram ao público? Garanto que nunca virão; pois não existem”, declarou. À jornalista, Marcos exibiu trechos do programa e deu atenção especial à festa Piscina Retrô. Na ocasião, Emilly mostrou uma marca no braço após um beliscão. “Essa é a festa na qual Emilly ficou com uma equimose [roxo] na face posterior do braço. Ela me unhou também. Mas era apenas uma brincadeira. E nesse novo vídeo que vazou, ela mostra como se tivesse sido agressão”, disse Marcos. Emilly Araújo, campeã da 17ª edição do reality global, ainda não se pronunciou sobre o assunto.

