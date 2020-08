Bestene alerta para demissões em massa no Acre: “Nossa economia é muito pobre”

O deputado estadual José Bestene usou seu tempo no grande expediente da sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nesta quarta-feira (5) para alertar sobre possíveis demissões em massa nas próximas semanas no Estado.

Segundo ele, a economia acreana é muito incipiente e isso vai provocar uma profunda crise no comércio. “Não podemos deixar acontecer o que vem acontecendo com os pequenos comerciantes e pequenos empresários”.

O parlamentar disse que só no Via Verde Shopping as demissões passam de 300.

“Falta a comissão da prefeitura e do governo sentarem e pensarem seriamente uma flexibilização, senão vai ser um caso total. O comércio não suporta mais 30 dias de portas fechadas”, disse, ignorando o fato de que boa parte do setor já foi autorizada a reabrir há duas semanas, com a passagem da faixa vermelha (Emergência) para laranja (Alerta).

“Sempre fui favorável à flexibilização, desde que com regras. Pra tudo tem que ter regras. Muitas vidas estão sendo ceifadas, indo embora, mas vai ser muito pior o desemprego. Com regras, dá pra conciliar as coisas”.

