Bhet Passos traz dicas para o Dia dos Pais e muita informação na coluna desta semana

O biólogo Clerison Alencar com a filha Tábata tendo seu Dia dos Pais antecipados, quinta feira, 6.

Ganhou presentes mas teve que fazer o que ela quis. Fofos!

Jornalista esforçada, dinâmica e linda Brenna Amâncio foi aniversariante do dia 5, quarta feira.

Junto com o marido Thiago Martinello passou o dia recebendo mensagens e o carinho dos amigos e familiares.

Que continue iluminando a todos, querida. Chuva de bênçãos e todo meu carinho!

Júnior Brasil comemorou idade nova na chácara da família e sem aglomeração no último domingo com cardápio maravilhoso da mãe Solange Brasil.

Muitas bênçãos e vitórias amigo!

O modelo acreano Marcelo Bimbe fez homenagem, no estilo pandêmico ao lindo filho Vicenzo em suas redes sociais dia 4.

Happy Birthday!

Momento bonito e zen de Patrícia Nunes Albuquerque conectada com a mãe natureza.

O grande mestre de língua portuguesa Marcos Luís, responsável pela educação de tantos acreanos volorosos, figura entre as boas promessas nas próximas municipais.

Simples, alegre, amigo e sobretudo competente é candidatíssimo a vereador de Rio Branco.

Bons ventos e bênçãos querido!

A professora Alice Figueira não se faz de rogada por realizar aulas online a seus alunos e ainda recomenda que as aulas presenciais só voltem após a chegada da vacina contra a Covid 19.

Errada não está!

Com direito a um sol maravilhoso, piscina, guloseimas coloridas, foi assim que Índia Alves e Maria Decidia receberam poucos amiguinhos, para evitar aglomeração para celebrar os 10 anos do casal de gêmeos no último fim de semana.

Parabéns!

A querida Ana D!arc Grijavo foi lembrada por grande número de amigos por ocasião de seu aniversário ocorrido dia 6.

A foto é da recente viagem a Lisboa.

Happy Birthday!

Em entrevista concedida a revista Isto É, Zeca Pagodinho desabafou sobre quarentena com filha e esposa: “Estou muito irritado nessa onda aqui. Meu apartamento é muito bom, mas fica só eu, a Mônica e a Duda. A Duda fica dentro do quarto, ninguém vê. O Noah [seu neto, de 10 anos] foi embora para a casa da mãe dele, da minha filha Eliza, e está me fazendo muita falta”, disse.

Ele também revelou que com o tempo livre, começou a pesquisar obras com seu nome. “Eu até li o meu livro, que nunca tinha lido! Vejo meu samba book, nunca tinha escutado isso. Olha a quarentena o que fez! ”, finalizou.

Não está fácil para ninguém mesmo!

Online

*A aposta do comércio é o Dia dos Pais, embora não seja uma das melhores datas de vendas. As aglomerações já estão acontecendo em Rio Branco, mas ainda falta a moeda circular.

Por enquanto só se verifica a circulação do corona vírus.

*A Casa da Lavoura promoverá sexta feira, 7, uma Live. O tradicional comércio de material agropecuário doou um pulverizador da marca Jacto no valor de 15,000,00 a ser sorteado no final do evento.

O número vai ser 250,00 reais e todo valor arrecado vai para o HOSPITAL DO AMOR.

Todos devem ficar ligados na missão e fazer a doação.

*Sebrae no Acre e Grupo Rede Amazônica estão realizando o Feirão de mídia no período de 05 a 14 de agosto. A parceira tem como objetivo apoiar os empresários com a oportunidade de fortalecer a marca e alavancar as vendas, nos horários de 8h às 17h na sede do Sebrae no Acre localizado na Avenida Ceará,3693.

*Atenção homens, se vocês não se sentem representados na propaganda de dia dos pais do Thammy Gretchen, não se preocupem! Tem mais algumas centenas de propagandas para vocês se identificarem, ok?

*Por medo da Covid 19, os deputados se reuniram em videoconferência, para decidirem a volta as aulas presenciais das crianças.

Hipocrisia que fala?

Chocada ainda estou!

*A Covid, como as últimas eleições, apenas tirou do “armário”, todo o ódio, ignorância, que “gente de bem” sempre carregou no seu íntimo, e que agora, se sentem representados para demonstrar.

*Mas, ah… vamos “flexibilizar”, vamos marcar a volta das crianças para a escola, vamos lá, que morra quem tiver que morrer, todo mundo morre um dia, o que são 100 mil mortos?… Só sei que a pandemia de transtornos cognitivos segue afetando tanta gente quanto a pandemia do corona vírus.

Brasil rumando para 100 mil mortes e 3 milhões de casos e nenhuma atitude para conter o genocídio, muito menos a vacina.

*Diário Oficial do dia 30, revelou vetos ao plano emergencial de combate à Covid 19 em territórios indígenas e quilombolas.

São vetos à garantia de acesso universal à água potável (!!!), à distribuição de kits de higiene e à oferta emergencial de leitos e respiradores.

Quanta insensibilidade! Além de incentivar a destruição da floresta também pretende dizimar os povos indígenas.

Atitude alarmante e cruel!

*O America Great Again encolheu 35%. A China já é a primeira economia do planeta.

E agora Mr Tump?

*Segundo o documento dos padres, os governantes “têm o dever de agir em favor de toda a população, de maneira especial os mais pobres”, mas “não tem sido esse o projeto do atual governo”, que “não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma economia que mata, centrada no mercado e no lucro a qualquer preço.

*A gripezinha vem gerando emprego e renda para muita gente, especialmente em cidades grandes. Como a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que está contratando coveiros, comprando carros funerários e sacos para cadáveres. O presidente Jair Bolsonaro que disse: “eu não sou coveiro não” deve estar feliz. A economia do setor funerário bastante aquecida com o genocídio que está acontecendo no Brasil.

Autocuidado

Um pouco mais de cuidado com você – seja gentil consigo e com o outro.

Todos corremos risco de contrair o covid-19 porque ainda não existe vacinas ou medicamentos que possam prevenir a infecção pelo mesmo, no entanto, fortalecer a imunidade favorece o organismo lutar contra os agressores e sair vitorioso.

Cuidados importantes para manter as defesas internas em alta:

* Priorize pausa para alimentação.

* Durma bem ou o melhor possível.

* Beba água para se manter satisfatoriamente hidratada.

* Faça atividades físicas com treinos não exaustivos.

* Mantenha sua fé e cultive pensamentos de esperança e amorosidade.

* Maneje os fatores estressores com realismo, fazendo o melhor possível para o momento, ou solicitando ajuda de alguém que favoreça um outro olhar para a questão, impedindo níveis elevados de estresse.

* Lembre-se a saúde é finita e a doença também.

Não se sinta mal por estar em casa, fazendo sua quarentena da maneira adequada, evitando aglomerações, saindo de máscara quando necessário e se preocupando com a saúde do coletivo.

Você está fazendo o que é certo.

Se tem um monte de gente fazendo errado, infelizmente não é possível exigir das pessoas empatia e respeito. Ou se tem ou não se tem.

Beth Passos

Jornalista

