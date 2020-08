Biel, Jojo Toddynho, MC Mirella: Jornalista divulga participantes de A Fazenda 12

Lista também tem ex-panicat, ex atriz pornô e até personal trainer; programa terá mais tempo no ar

No dia 8 de setembro, a Record TV coloca no ar a 12ª temporada do reality show A Fazenda. Apesar da lista oficial de participantes só ser divulgada de maneira oficial durante a estreia, o jornalista Léo Dias, do portal Metrópoles, divulgou o nome de 11 dos 20 competidores que serão confinados.

Segundo ele, estará na disputa a funkeira MC Mirella, a cantora Jojo Todynho, a ex-panicat Carol Narizinho, o ex-participante do reality The Circle Brasil, da Netflix, JP Gadelha, o cantor Biel, a personal trainer e ex do cantor Latino Jéssica Brankka e a ex-integrante do De Férias com o Ex, da MTV, Stefani Bays.

A lista conta também com a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, com o cantor Mariano (Munhoz & Mariano), o polêmico ex-participante do De Férias com o Ex Brasil Lipe Araújo e a ex-atriz pornô e ex-Power Couple Brasil Faby Monarca.

A Fazenda 12 estreia no dia 8 de setembro. Por conta da pandemia de coronavírus, a temporada deste ano vai ser cercada de cuidados. Entre as medidas de segurança, os futuros peões passarão por um período de isolamento social em um hotel para só depois entrarem na cede da competição rural.

Neste ano, o programa vai ficar mais tempo no ar. A Record TV anunciou que a atração terá 10 dias a mais do que edições anteriores. Antes, o público podia acompanhar a rotina dos participantes em 85 episódios, agora serão 95 dias. A apresentação segue com Marcos Mion.

