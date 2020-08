Bittar diz que aumento salarial a funcionalismo `não faz sentido’ em meio à crise

O vice-líder do governo no Congresso Nacional, senador Marcio Bittar (MDB-AC), disse nesta quinta-feira (20), por meio de sua conta no Twitter, que votou pela manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro ao aumento salarial dado aos funcionários públicos. O veto foi derrubado pela maioria no Senado, mas mantido em votação na Câmara dos Deputados.

“Votei para manter o veto do presidente Bolsonaro. Não faz sentido aumento salarial de funcionários públicos em meio ao imenso sacrifício que o povo está fazendo”, dizia o tuíte do parlamentar emedebista.

Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, havia criticado a votação do Senado.

“Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário do funcionalismo é um crime contra o país”, esbravejou Guedes, em entrevista aos jornalistas em Brasília.

