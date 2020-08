Bittar diz que Gladson vai apoiar candidatura majoritária do MDB em Cruzeiro do Sul

Declaração do senador veio após a cassação da chapa de Ilderlei Cordeiro e do vice Zequinha

Durante a solenidade de aliança do PTB com o MDB em Rio Branco, nesta sexta-feira (14), o senador Márcio Bittar garantiu em reunião com o governador Gladson Cameli que ficou decidido que este vai apoiar a candidatura majoritária do partido, que tem como pré-candidato o filho do ex-prefeito Vagner Sales, Fagner Sales.

A declaração de Bittar é levada em conta após a cassação da chapa de Ilderleí Cordeiro e do vice Zequinha Lima (Progressistas) em decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

“Ontem em um encontro com o Gladson e demais lideranças, ele disse que vai apoiar nossa candidatura em Cruzeiro do Sul. Até porque eu disse a ele: agora não há como não nos apoiar no município”, declarou.

Bittar destacou que se Cameli não resolver apoiar o MDB na segunda maior cidade do Acre, seria uma retaliação. “Se fosse antes, com o candidato deles à reeleição, nós entenderíamos, mas agora não tem mais como, vai ser birra inventar uma candidatura, então, ele vai nos apoiar”, garantiu.

