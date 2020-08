Bola rolando: Bruno mostra liderança no elenco em jogo contra o Nauas

Por enquanto Bruno não teve trabalho no jogo. Ele só tocou na bola com os pés, mas permanece focado na partida

Com o início da partida entre Rio Branco e Nauas, é notória a liderança do goleiro Bruno Fernandes no elenco. Bruno orienta muita os atletas e demonstra muita tranquilidade. No jogo, ele adora o estilo dos goleiros europeus e joga bem adiantado, como um líbero.

