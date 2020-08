Bolsonaro e Michelle fazem festa surpresa para maquiador Agustino Fernandez na Alvorada; veja fotos

Foi no cinema do Alvorada que ocorreu um dos momentos mais aguardados por Michelle, quando a primeira-dama fez a surpresa que preparava há dias: um vídeo com fotos dela e do aniversariante, de Fernandez com outros amigos, imagens dos cachorros do maquiador e depoimentos de clientes e amigos dele — Damares Alves, por exemplo, gravou com um cocar na mão, dizendo sonhar com o dia em que ele irá com ela a uma aldeia para dançar com os “nossos indiozinhos”.

Maquiador chorou no cinema do Alvorada após assistir a vídeo com homenagem Foto: Acervo pessoal / Agustin Fernandez

Numa das cenas finais do vídeo, um desenho animado de Fernandez mostra o maquiador voando num tapete, como se numa cena do desenho Aladin.

A festa teve salgadinhos e empadinhas, doces simulando a marca da Louis Vuitton e fotos posadas.

Algumas dessas imagens compartilhadas por Agustin com amigos — veja todas ao fim desta reportagem — mostram as piadas feitas por ele com Bolsonaro e o casal Eduardo e Heloísa Bolsonaro.

Agustin Fernandez, Eduardo e Heloísa Bolsonaro Foto: Agustin Fernandez / Acervo pessoal

“Não pode nem tirar uma casquinha!”, diz ele no texto compartilhado com a foto em que Fernandez e Bolsonaro se abraçam brincando, com uma Michelle vigilante simulando como estivesse tentando impedir.

Com Eduardo e Heloísa, posou deixando o deputado no meio dos dois. Estufou a barriga, como se estivesse grávido como Heloísa, e escreveu “Pais das crianças” embaixo de Eduardo.

Assista ao vídeo e veja mais fotos da festa:

