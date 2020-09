Bolsonaro se reúne com Bittar e ministros da Economia, Casa Civil e Secretaria de Governo

Um dos temas da reunião foi o ambiente político no Congresso Nacional para a aprovação de matérias de interesse do governo

O presidente Jair Bolsonaro chamou o senador Marcio Bittar (MDB-AC) para uma reunião nesta segunda-feira (31), no Palácio do Planalto, com os ministros Paulo Guedes (Economia), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Walter Braga Neto (Casa Civil). A deputada Jéssica Sales e a esposa de Bittar, Márcia, também foram ao encontro.

Um dos temas da reunião foi o ambiente político no Congresso Nacional para a aprovação de matérias de interesse do governo. Mas, o principal assunto abordado por Bolsonaro foi a PEC (Proposta de Emenda Constitucional) do Pacto Federativo, da qual Bittar é relator no Senado.

O presidente disse ter aprovado as mudanças propostas pelo relator, em especial a proposta de diminuição do número de vereadores nas Câmaras Municipais e a redução dos valores repassados pelas prefeituras aos legislativos municipais.

Outro ponto elogiado pelo presidente foi a inclusão, no relatório, da extinção dos benefícios que no Judiciário acabam por elevar o teto salarial dos seus integrantes, acima inclusive do limite estabelecido por lei. O acréscimo feito por Bittar visa acabar com os chamados supersalários no segmento.

Outra medida apreciada no encontro foi a que estabelece um gatilho para cortes de gastos públicos sempre que governos estaduais e municipais superarem 95% da despesa corrente líquida, dando direito a prefeitos e governadores de reduzir em até 25% a jornada e os salários do funcionalismo. “Isso a fim de que sobrem recursos para investimentos, em benefício da população, que sempre paga a conta”, explicou Bittar.

A proposta havia sido ‘resenhada’ na proposta da PEC Emergencial, que acabou agregada à PEC do Pacto Federativo por Bittar.

Segundo ele, Bolsonaro acatou ainda a sugestão de se remover do texto da PEC a proposta de extinção de municípios.

“O tema tenderia a atrasar a discussão do texto no Congresso e por isso chegamos a um acordo para a retirada desse tópico do projeto”, concluiu o senador.

