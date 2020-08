Botafogo x Atlético-MG: onde assistir, horário, escalações

No tradicional duelo entre alvinegros, o Botafogo tem uma parada dura pela frente. Em dois jogos, o Glorioso soma dois empates e marcou apenas um gol. Já o adversário, o Atlético-MG, é o atual líder do Brasileirão, com nove pontos conquistados.

Confira mais detalhes sobre a partida abaixo:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Botafogo: Gatito; Barrandeguy, Benevenuto, Kanu, Victor Luís; Honda, Caio Alexandre; Luís Henrique, Bruno Nazário, Guilherme Santos (Luiz Fernando); Matheus Babi. Técnico: Paulo Autuori

Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan (Jair), Alan Franco e Hyoran; Marquinhos (Keno), Savarino e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (Brasil)

Data: quarta-feira (19/8/2020)

Horário: 21h30

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere

