Brasileiro Diego Carlos faz o gol do 6º título do Sevilla na Liga Europa

Em uma final de cinco gols, o Sevilla saiu atrás do placar, mas conseguiu superar a Inter de Milão, nesta sexta-feira (21/8). A equipe comandada por Julen Lopetegui conquistou seu sexto título da Liga Europa e manteve a tradição de nunca ter perdido uma final da competição.

Foram quatro gols somente no primeiro tempo. Lukaku estreou o marcador, Luuk de Jong fez dois e colocou os espanhóis na frente, mas Godín empatou para a Inter. O tento da vitória saiu dos pés do brasileiro Diego Carlos, já nos últimos dez minutos da decisão.

O jogo

A decisão da Liga Europa começou de forma agitada para Inter de Milão e Sevilla. Logo aos 4 minutos, a equipe italiana abriu o placar. Lukaku recebeu na frente de Diego Carlos, ganhou no corpo e foi tocado dentro da área. O árbitro marcou pênalti e, na cobrança, o atacante não desperdiçou.

O empate dos espanhóis não demorou. Aos 11, Navas cruzou na medida para o atacante Luuk De Jong cabecear firme para o gol de Handanovic e igualar o placar. O holandes, voltou a aparecer bem aos 32. Banega cobrou falta, ninguém desviou e o atacante espanhóis apareceu para encobrir o arqueiro da Inter de Milão e colocar o Sevilla na frente do placar.

Ainda houve tempo para a Inter empatar. Três minutos depois de De Jong, Brozovic cobrou falta na área e o experiente zagueiro Godín pareceu para voltar a igualar a decisão.

2º tempo

Os times continuaram criando boas chances de gol e a Inter teve uma oportunidade real de tomar a frente do placar novamente aos 19 minutos. Lukaku recebeu por trás da zaga, avançou sozinho, cara a cara com Bono, mas o goleiro cresceu pra cima dele e defendeu o chute do artilheiro belga.

Quem não faz, leva. Aos 28 minutos, a defesa da Inter afastou mal o cruzamento que veio de cobrança de falta e o zagueiro brasileiro Diego Carlos emendou uma linda bicicleta para fazer 3 x 2 Sevilla. Lukaku ainda estava no meio e desviou a bola, matando Handanovic no lance.

