Caio Blat e Maria Ribeiro fazem acordo milionário e oficializam divórcio

Após muitas negociações, Caio Blat e Maria Ribeiro estão oficialmente divorciados. Os papéis e a sentença foram assinados na última terça-feira (18). Segundo informações da revista Veja, Caio comprou a parte da ex-esposa da mansão que dividiam em Itanhangá, no Rio de Janeiro, e pretende morar lá com Luisa Arraes, atual namorada.

Recentemente Maria Ribeiro falou sobre o relacionamento com Blat no podcast “É Nóia Minha?”, apresentado pela escritora Camila Fremder. A atriz confessou que Caio Blat começou a ficar com Luisa enquanto eles ainda eram casados. “Mas tudo bem porque o casamento já estava completamente c*****, já estava na extensão da extensão. E ela era a última pessoa que eu imaginava”, comentou.

“Agora tenho dois ex-maridos, quando quero falar mal de um, eu não defino e aí ninguém sabe de quem estou falando”, brincou a atriz também no podcast, relembrando seu primeiro casamento, com o ator Paulo Betti.

O relacionamento dos dois durou de 2005 a 2017 e juntos tiveram um filho, Bento, de 10 anos. Maria também é mãe de João, 17, e Caio Blat de Antônio, 17. Atualmente a atriz namora com o músico Davi Moraes.