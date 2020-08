Caixa faz novo pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial nesta quinta; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal vai liberar o saque da 5ª parcela do auxílio emergencial para beneficiário do programa Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) digito final 3. São parcelas de R$ 600 ou R$ 1,2 mil para mães solteiras.

Os primeiros que receberam os valores foram os beneficiários com NIS final 1 e final 2. Com exceção do fim de semana, quando não haverá a liberação dos recursos, até o dia 31 de agosto terá pagamento, que é o caso de quem tem NIS final 0.

PUBLICIDADE

Veja aqui o calendário:

Caixa Econômica Federal

Outros beneficiários

Os demais beneficiários do auxílio, como os trabalhadores informais, recebem inicialmente o crédito do benefício na poupança social da Caixa, conforme calendário organizado por mês de nascimento.

A próxima liberação está prevista para sexta-feira (21), para os aprovados pela Caixa que nasceram em novembro. O crédito será da 1ª a 4 parcela, dentro do Ciclo 1 de pagamento. Os demais ciclos já contemplarão a 5ª parcela do benefício.

Pelo aplicativo Caixa Tem, é possível fazer compras online em estabelecimentos autorizados e pagar boletos.

O saque em dinheiro do benefício, em uma agência do banco, é autorizado posteriormente.

Veja o calendário dos Ciclos de pagamento:

Caixa Econômica Federal

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários