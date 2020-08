Caminhonete em alta velocidade derruba poste de energia na frente do 7º BEC

Uma caminhonete perdeu o controle e derrubou um poste de energia elétrica, na manhã deste domingo (15), em frente ao 7° Batalhão de Engenharia e Construção (7° BEC), do Exército Brasileiro, na Avenida Nações Unidas, no Bairro Abrahão Alab, em Rio Branco. As vítimas fugiram do local.

De acordo com informações de populares, a caminhonete modelo Triton, de cor cinza e paca NXR-7557, trafegava no sentido bairro/centro em alta velocidade, quando o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um poste de energia elétrica, que acabou caindo em cima da caminhonete.

Após o acidente, os passageiros fugiram do local. Foi constatado que o veículo não possui restrição de furto e nem de roubo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do (Samu) foi acionado, mas nenhuma vítima foi encontrada no local.

Policiais do Batalhão de Trânsito também foram acionados e isolaram a área para o trabalho da perícia. O veículo foi recolhido e encaminhado ao pátio do Departamento de Trânsito (Detran), por um guincho.

A equipe de manutenção da Energisa compareceu ao local e realizou os procedimentos necessários, efetuando a troca do poste e toda a instalação da rede de energia e fiação telefônica.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes (Defla), por dano ao patrimônio público e privado, tendo em vista que, no acidente, o veículo também danificou o muro de uma residência.

