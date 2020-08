Campanha do Dia dos Pais do Via Verde Shopping busca agregar todos os tipos de pai

O Dia dos Pais é uma data comemorativa que homenageia anualmente os pais. A data varia de acordo com o país, sendo que no Brasil é comemorada no segundo domingo de agosto. É uma das datas mais prestigiadas no mundo como um todo e no Brasil, em especial.

Pensando em oferecer uma experiência diferente para quem for presentear os pais, o Via Verde Shopping criou uma campanha especial para o dia dessa figura querida. A campanha abrange cinco tipos de pais, o antenado, o cultural, o aventureiro, o pãe (os pais que exercem, também, a função de mãe) e o esportista. No site do Via Verde Shopping tem conteúdo exclusivo para cada um.

PUBLICIDADE

Para o coordenador de Marketing do shopping, Vinícius Teixeira, a campanha é uma tentativa de deixar a busca pelo presente mais fácil e de acolher esses pais e filhos nesta data especial. “Buscamos nesse ano trazer representatividade para todos os pais, então todo filho vai encontrar opções bem legais no Via Verde Shopping”, finaliza.

O cliente que precisa de mais tempo para comprar o presente, terá o shopping com horário de funcionamento estendido de 6 a 8 de agosto, das 12h às 21h, mas se preferir ficar em casa, as lojas que estão com delivery e Drive Thru estão disponíveis no site viaverdeshopping.com.br.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários