Cantora faz vídeo de massagem facial com vibrador e surpreende fãs

"Nunca usei em nenhum outro lugar além do meu rosto, ok", afirmou Toni Braxton

Famosa por hits como Unbreak My Heart, Spanish Guitar e How Could an Angel Break My Heart, a cantora Toni Braxton surpreendeu seus seguidores ao postar um vídeo no qual ensina como massagear o rosto usando um vibrador.

“Essa coisa aqui, ok, vou ser honesta, é um vibrador”, começou Toni, enquanto pressiona o aparelho na área inferior aos olhos. “Mas eu chamo isso de formigador de pele. Ele anestesia os músculos da minha face e também os ativa. Nunca usei em nenhum outro lugar além do meu rosto, ok? Só para deixar claro. Eu apenas meio que pressiono e ele ativa todos os músculos. ‘Nós estamos trabalhando, vamos ficar bonitos hoje!’”, explicou a celebridade de 52 anos.

PUBLICIDADE

Durante o tutorial de maquiagem inusitado, a cantora afirmou que utiliza o aparelho para preparar a pele antes da aplicação de seus produtos.

A artista agendou o lançamento de seu próximo álbum, Spell My Name, para o dia 28 de agosto de 2020.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários