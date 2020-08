Cantora Simone, dupla de Simaria, está grávida

A assessoria de imprensa confirmou que ela já está com dois meses de gestação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Simone Mendes, 36, que faz dupla com Simaria, está grávida. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa da dupla sertaneja. A artista já é mãe de Henry, 6, com o marido, o empresário Kaká Diniz, já está grávida de dois meses.

Recentemente, Simone criou e começou a alimentar um canal no YouTube. Um dos primeiros vídeos que ela fez foi para comparar as experiências que ela teve em festas “de rico” e “de pobre”, relatando ter preferência pelas do segundo tipo. A dupla de Simaria afirmou que a origem humilde a faz ter um certo desconforto em ambientes cercados de muita ostentação.

PUBLICIDADE

“Tenho uns amigos que têm a vida boa, primeiro começa pela casa em que eles moram. É um luxo, chiquérrima! Mordomo, 315 funcionários… Quando você vai comer, a mesa é taça não sei do que, faca, garfo, 500 petiscos”, comentou.

A cantora aproveitou a quarentena para reformar sua mansão em São Paulo, e também dividiu com seus fãs a decoração do quarto de Henry. O menino faz sucesso nas redes sociais, onde ostenta um milhão de seguidores. Entre todos os detalhes, a cama modelo king size com detalhes luxuosos chamou atenção: “Como o Henry é príncipe, escolhemos essa cabeceira de cama”, disse a cantora.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários