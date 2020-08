Capital acreana tem temperatura inferior à da Patagônia nesta sexta-feira

O bairro Calafate, em Rio Branco, e a cidade de El Calafate, na fria região da Patagônia, extremo Sul da Argentina, tiveram nesta sexta-feira (21) mais que o nome em comum. Ambas as localidades registraram quase a mesma temperatura.

Às 14h, no horário do Acre, os termômetros em Rio Branco marcavam 13 graus Celsius contra 13,2° no distrito argentino.

Na também fria Bariloche, situada na mesma região, a temperatura era ainda maior: 14 graus.

Mais cedo, às 13h, Rio Branco estava com 12°, número inferior aos registrados no mesmo horário em Porto Alegre (14°), Montevidéu (15°), Buenos Aires (17°) e Santiago do Chile (23°).

As informações são do serviço de meteorologia MetSul.

