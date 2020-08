Cardi B cria guerra entre fãs de Ludmilla e Anitta: “Meu humor pra hoje!”

Ao que parece, a rapper Cardi B está adorando o seu alcance com os brasileiros! Isso porque a dona do hit WAP, que por sinal tem dominado as paradas do mundo todo, tem provado que gosta do que produzimos em termos musicais. Após mais uma vez surgir cantando É o amor, da dupla sertaneja Zezé di Camargo & Luciano, na noite desta quinta (20) a cantora instaurou uma guerra entre fãs de Anitta e Ludmilla.

Tudo porque ela publicou um vídeo em que aparece cantando Cobra Venenosa, da Lud, e alguns stories depois cantarolar Bellaquita, de sua maior rival, Anitta. O momento foi o epicentro para a guerra entre o fandom das duas brasileiras. O fato de Cardi B ter publicado três stories cantando Anitta foi a arma principal para que os fãs levantassem várias teorias sobre o assunto.

“Gente, e a Ludmilla que pediu pra Cardi b postar 1 stories da música de shade pra Anitta sem a Cardi saber que tinha shade. Mais tarde Cardi descobriu o plano sujo e gravou 3 stories cantando o hit da Anitta em espanhol!”, escreveu o perfil @di_megusta.

Cardi B escutando ‘Cobra Venenosa’ de @Ludmilla via Instagram Stories 🇧🇷 pic.twitter.com/Ishjx7tiEm — Cardi B Brasil #WAP (@CardiBBR) August 20, 2020

Para quem não sabe, em 2019, Ludmilla e Cardi B gravaram uma juntas, mas a música ainda não foi lançada. Neste mesmo período Anitta se encontrou com a rapper americana, mas nada além disso foi divulgado. Até aqui, o que existe da parte de ambas é apenas o interesse público em trabalharem juntas.

ANITTER! Cardi B aparece em seus stories ouvindo e cantando Bellaquita remix e choca fãs da Anitta por saber o verso dela melhor que eles.

pic.twitter.com/i5jvRTbX3I — Projeto Anitta (@ProjetoAnittaBR) August 21, 2020

Cardi B recentemente anunciou por meio de um vídeo publicado no Instagram, que agora faz parte do site OnlyFans, para lançar conteúdos exclusivos dos seus bastidores, esclarecer fofocas sobre sua vida pessoal e se conectar mais com os fãs. O OnlyFans, para quem não sabe, trata-se de uma plataforma que permite a venda de conteúdos eróticos como nudes e sexo. Sim, tudo em troca de dinheiro.

