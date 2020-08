Carro capota na estrada de Porto Acre e quatro pessoas ficam feridas

Um acidente envolvendo um carro aconteceu na tarde deste domingo (16), no quilômetro 16 da estrada de Porto Acre, sentido Rio Branco.

Segundo informações, o motorista do veículo modelo Fiat Uno teria perdido o controle após bater em um buraco, vindo a capotar várias vezes .

O carro foi parar no matagal. Dentro do veículo vinha um homem e três mulheres, duas delas foram jogadas para fora do carro.

São eles os jovens Roque Silva da Costa, 21 anos, Raíssa Cristina Oliveira, 20, Fabíola Santos de Castro, 19, e Pâmela Oliveira de Araújo, 19.

Viaturas do Samu, Corpos e Bombeiros e polícia de trânsito foram acionadas. Quando chegaram ao local, realizaram o atendimentos às vítimas, que foram levadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo os paramédicos, eles tiveram algumas escoriações pelo corpo e fraturas, mas todos estão estável.

Uma das mulheres estaria grávida, mas teve apenas algumas escoriações.

