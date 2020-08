Casal acreano cria concurso de fotografia com registros da pandemia

As inscrições iniciaram no sábado (15) e se estendem até o próximo dia 23

O casal de fotógrafos acreanos Narjara Saab e João Pereira, por meio do empreendimento Nossa Fotografia – que promove cursos profissionalizantes na área -, criou nesta semana um concurso com o tema “Meu Olhar na Quarentena”.

No projeto, interessados com idades a partir de 14 anos poderão se inscrever com suas imagens feitas durante a quarentena, incluindo ou não pessoas e paisagens.

As inscrições iniciaram no sábado (15) e se estendem até o próximo dia 23.

Os vencedores assumirão as categorias de 1º, 2º e 3º lugar, com premiações específicas, que vão desde videoaulas sobre fotografia até 1 vaga na turma do curso profissional ministrado pelo casal, com consultoria.

Um regulamento foi disponibilizado com as etapas do concurso, forma de inscrição e envio das imagens. Os adolescentes devem ser inscritos por seus responsáveis.

A comissão avaliadora das imagens submetidas será composta por três fotógrafos de referência no Estado, que são João Pereira, Andréia Carvalho e Deyse Cruz.

“Uma forma de fazer com que as pessoas se engajem na delícia que é fotografar, principalmente neste momento tão difícil que vivemos”, disse Narjara.

Os inscritos devem enviar com os registros fotográficos os sentidos que estão por trás de cada um deles. A história também será requisito avaliado pela comissão.

Baixe aqui o regulamento e veja como se inscrever.

