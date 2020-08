Catedral de Rio Branco abre as portas pela primeira vez após pandemia

O Acre atingiu a faixa amarela no Pacto Acre Sem Covid e, com isso, igrejas já podem ser reabertas no Estado com 30% da capacidade total, apenas. Obedecendo essa mudança, a Diocese de Rio Branco resolveu abrir, pela primeira vez após o início da pandemia, a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no Centro de Rio Branco.

PUBLICIDADE

De acordo com as orientações da prelazia, as celebrações litúrgicas, com missas e encontros, ainda não serão realizadas, mas a Catedral estará aberta todas as manhãs, de 8h às 12h (segunda à sexta-feira), para oração pessoal e oração na capela do santíssimo.

A igreja já conta com faixas e adesivos orientando o distanciamento necessário entre pessoas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários