Chacina: Pai, mãe e filha são mortos a pauladas em Rondônia

Um crime brutal foi registrado na tarde de domingo, 30, no km 18 da linha conhecida como Saracura, na zona rural de Buritis, interior de Rondônia. Pai, mãe e a filha adolescente foram mortos a pauladas.

De acordo com as informações, após o crime, policiais foram acionados e avistaram o carro da família, capotado dentro de um rio próximo, populares disseram terem visto um homem saindo do veículo e fugindo.

As vítimas foram identificadas como José Valdecir Rosa, Jussara Pereira Rios Nascimentos e Tamila Araújo Pereira. Policiais estão investigando o crime, pois pode se tratar de um crime de latrocínio.

