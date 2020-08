Charlie Brown Jr. estará em trilha sonora de game ‘Tony Hawk’s’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A música “Confisco”, da banda Charlie Brown Jr., vai estar na trilha sonora do videogame “Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2”. A conta oficial do PlayStation Brasil compartilhou a novidade com os fãs nesta terça-feira (28).

A trilha original dos dois jogos de skate, vai ganhar outras 36 canções incluindo das bandas Sublime e A Tribe Called Quest. O Charlie Brown Jr. será o único grupo musical representando o Brasil. “Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2” será lançado no dia 4 setembro.

PUBLICIDADE

O videogame ficará disponível para os consoles PlayStation 4, Xbox One e computadores (online).

Vale lembrar que o Charlie Brown Jr. continua na ativa. A banda anunciou o retorno no início de 2019, quando o filho vocalista Chorão, morto em 2014, Alexandre Abrão, confirmou a retomada do grupo em homenagem ao pai.

Junto com Alexandra, os músicos Marcão Britto e Thiago Castanho (guitarras), Heitor Gomes (baixo) e Pinguim Ruas (bateria) também dão continuidade ao legado de Chorão, Champignon, Renato Pelado, Marcão e Thiago Castanho.

HISTÓRIA

O Charlie Brown Jr. colecionou hits entre o fim dos anos 1990 e o início dos anos 2000, como “Proibida pra Mim”, regravada pelo cantor Zeca Baleiro, “Quinta-Feira”, “Zoio de Lula”, Só por uma Noite” e “Te Levar Daqui” -que foi tema de abertura da novela teen “Malhação”, da Globo, entre 1999 e 2006.

Em 2013, Chorão foi encontrado morto em seu apartamento em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Laudo da Polícia apontou que ele morreu de overdose de cocaína.

Seis meses depois, Champignon foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo. Segundo laudo posterior, ele cometeu suicídio com um tiro na boca e foi encontrado por um morador de um apartamento vizinho.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários