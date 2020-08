Cid Moreira conta que apresentou o JN de bermuda e explica o motivo

Cid Moreira, 92, que apresentou o Jornal Nacional (Globo) entre 1969 e 1996, confessou que é real a lenda de que ele apresentou o mais importante programa jornalístico do Brasil apenas de bermudas. Contudo, ele diz que isso não era uma prática comum.

“Aconteceu uma única vez”, afirmou em entrevista ao É de Casa neste sábado (15). E ele ainda explicou o motivo: “Estava chovendo muito e não deu tempo de chegar em casa e apresentei o jornal de bermuda”.

O apresentador apareceu no quadro “Viva o Verde” direto de sua casa, em Petrópolis (região serrana do Rio de Janeiro), no qual aprendeu a cuidar das palmeiras que tem plantadas na propriedade.

Durante o bate-papo, Cid comentou suas experiências nas redes sociais durante a quarentena e disse estar gostando da vida de “digital influencer”. “Estou me especializando nisso”, riu. “Mas, no mês que vem, eu estarei completando 39 anos! É o inverso, né? 93!”

Ainda na entrevista, a mulher dele, Fátima, apareceu na tela fazendo carinhos no marido, que não gostou muito. “Não pode fazer exibição pública de amor”, explicou ela. “É, eu não gosto”, confirmou ele.

