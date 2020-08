Cinco entidades nacionais de classe defendem indicação de Maria de Jesus ao TCE

Cinco entidades nacionais de classe ligadas a tribunais de contas emitiram na manhã desta terça-feira (11) nota técnica defendendo a nomeação da auditora Maria de Jesus Carvalho de Souza, de 65 anos, para a vaga de conselheira do Tribunal de Contas do Acre (TCE).

A unânime indicação dela vem sendo questionada pelo Ministério Público do Acre (MPAC) por exceder a idade máxima permitida para ocupar o cargo, que é de menos de 65 anos.

Assinam o documento de apoio à auditora a Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas (Audicon), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM) e a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas (ANTC).

O documento diz que o critério de idade é aferido não no momento da posse como conselheiro definitivo, mas sim na nomeação para auditor, que também exerce o cargo de conselheiro-substituto. O TCE do Acre chegou a informar que Maria de Jesus ocupou diversas vezes a cadeira durante vacância temporária.

A nota justifica que os conselheiros realizam atividades inerentes à função desde a posse como auditor, e usa ainda trecho do artigo 73 da Constituição Federal para embasar o argumento.

“O cargo, nacionalmente, tem sido designado de ministro-substituto, no Tribunal de Contas da União, e de Conselheiro-Substituto, nos demais Tribunais de Contas, por ser o termo que guarda maior consonância com sua natureza jurídica, uma vez que suas atribuições envolvem a judicatura, seja em substituição ao titular, seja na relatoria de processos de suas competências”, diz o documento.

O material fala ainda de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de não aplicar a regra dos 65 anos para a nomeação de desembargador federal oriundo dos quadros de carreira do órgão. Como os conselheiros dos tribunais de contas são equiparados aos desembargadores, as entidades entendem que a norma valeria para o caso em questão.

Um dos objetivos da regra dos 65 anos é assegurar que o indicado fique no cargo o tempo necessário para adquirir experiência antes de se aposentar. No entanto, o STF teria anulado a norma para magistrados de carreira uma vez que estes já teriam familiaridade com a função.

O MPAC chegou a recomendar ao governador Gladson Cameli e ao presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nocilau Junior, a rejeição ao nome de Maria de Jesus, O órgão ameaça judicializar a questão, caso a indicação da auditora passe em votação.

A vaga pleiteada pela auditora foi deixada por José Augusto Araújo de Faria, que faleceu em julho por covid-19.

