Cinco fatos marcantes sobre Chadwick Boseman, astro de ‘Pantera Negra’

Um dos nomes mais promissores da sua geração, o ator Chadwick Boseman morreu na última sexta-feira (28), aos 43 anos, vítima de câncer de cólon, que tratou em segredo e longe dos holofotes desde o diagnóstico, em 2016. A seguir, confira cinco fatos marcantes da vida do artista, que fez história como o protagonista de ‘Pantera Negra’, primeira produção inspirada em histórias em quadrinhos a ter sido indicada ao Oscar de Melhor Filme.

1) Chadwick Boseman, nascido na cidade de Anderson, na Carolina do Sul, vinha de uma família numerosa. “Quando minha avó morreu, ela deixou 115 netos e bisnetos”, revelou o ator em uma entrevista, salientando que se tratava de apenas de um ramo – o paterno – da sua árvore genealógica.

PUBLICIDADE

2) Na escola, Boseman mostrou grande talento esportivo, chegando a se destacar no beisebol. Não por acaso, ele foi escolhido para interpretar o pioneiro jogador de beisebol Jackie Robinson, o primeiro atleta negro da liga profissional dos Estados Unidos, no longa-metragem ’42 – A História de Uma Lenda’ (2013). “Beisebol foi meu esporte prioritario. Mas eu sempre fui um atleta e continuei a praticar diversas modalidades”, chegou a afirmar o astro.

3) Conhecido no mundo inteiro pelas superproduções da Marvel, de ‘Capitão América: Guerra Civil’ a ‘Vingadores: Ultimato’, Chadwick Boseman começou a carreira em séries de televisão, em geral em pontas de episódios aleatórios. No seu currículo, estão participações em ‘Law & Order’, ‘CSI: Nova York’, ‘ER: Plantão Médico’, ‘Castle’, ‘Justified’, ‘The Glades’, entre outras.

4) Boseman não precisou fazer testes para o papel de Pantera Negra. O chefão da Marvel, Kevin Feige, ficou impressionado com a atuação do ator como James Brown em ‘Get on Up: A História de James Brown’ (2014) e tinha a convicção de que ele era o homem certo para encarnar T’Challa, o Rei de Wakanda. “Acho que foram apenas 24 horas entre falar o nome de Chadwick em uma reunião de brainstorm, falar com o agente dele e oferecer o papel, que ele prontamente aceitou”, revelou o produtor.

5) Depois de ser aprovado para o curso de atuação na Universidade de Oxford, no Reino Unido, Chadwick contou com o apoio financeiro de um dos seus ídolos, o astro Denzel Washington. Tudo aconteceu por intermédio da sua professora, Phylicia Rashad, ex-estrela do ‘The Cosby Show’. “O Denzel pagou para mim”, disse Boseman em entrevista exibida no programa do apresentador Jimmy Fallon.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários